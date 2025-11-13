Махачев рассказал, чем занялся бы в компании Топурии, Волкановски и других бойцов UFC

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев рассказал, чем бы занялся в компании других бойцов UFC.
– Что бы сделал с Оливейрой?
– С Оливейрой я на тележках покатался бы с лошадьми. Не знаю, как этот вид спорта называется. Обыграл бы я его? Верхом – да. Но на тележках опыта мало.
– Царукян.
– С Царукяном я хотел сделать реванш, но не получилось.
– Кормье.
– Кормье… Покушать пошёл бы куда-нибудь вкусную еду.
– Волкановски.
– Я вот сейчас видел, Волкановски там какой-то подкаст открыл, готовит вкусные вещи. Тоже пошёл бы с ним стейки пожарил бы.
– Топурия.
– Скоро мы узнаем.
– Джек Делла Маддалена.
– Я бы подрался, побил бы его и завоевал бы второй пояс. В это субботу UFC 322. Никакой суеты в этот день. Заряженные, полные энергии, — сказал Махачев в интервью на телеграм-канале «Кинопоиска».
Почему Махачев пошёл за вторым поясом UFC: