Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC показал фото Махачева и Хабиба перед титульным боем Ислама с Делла Маддаленой

UFC показал фото Махачева и Хабиба перед титульным боем Ислама с Делла Маддаленой
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба промоушена UFC поделилась фотографией российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева и его товарища Хабиба Нурмагомедова.

«Ислам проводит финальные тренировки перед боем за второй чемпионский титул на UFC 322», — говорится в описании к фотографии.

Фото: UFC Eurasia

Напомним, на турнире UFC 322 Махачев встретится с представителем Австралии Джеком Делла Маддаленой, являющимся чемпионом промоушена в полусреднем весе. Спортивное мероприятие состоится в Нью-Йорке (США) в ночь на 16 ноября мск.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

К настоящему моменту Ислам принял участие в 28 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 27 побед, пять из которых были добыты нокаутом, и потерпел одно поражение. На счету Делла Мадделены 18 побед при двух поражениях.

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 322: Махачев даст огня! Чем ответит чемпион? LIVE
Live
Пресс-конференция UFC 322: Махачев даст огня! Чем ответит чемпион? LIVE

Почему Махачев пошёл за вторым поясом UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android