UFC показал фото Махачева и Хабиба перед титульным боем Ислама с Делла Маддаленой

Пресс-служба промоушена UFC поделилась фотографией российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева и его товарища Хабиба Нурмагомедова.

«Ислам проводит финальные тренировки перед боем за второй чемпионский титул на UFC 322», — говорится в описании к фотографии.

Фото: UFC Eurasia

Напомним, на турнире UFC 322 Махачев встретится с представителем Австралии Джеком Делла Маддаленой, являющимся чемпионом промоушена в полусреднем весе. Спортивное мероприятие состоится в Нью-Йорке (США) в ночь на 16 ноября мск.

К настоящему моменту Ислам принял участие в 28 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 27 побед, пять из которых были добыты нокаутом, и потерпел одно поражение. На счету Делла Мадделены 18 побед при двух поражениях.

Почему Махачев пошёл за вторым поясом UFC: