Пресс-конференция перед турниром UFC 322 начнётся в 1:00 мск в ночь на 14 ноября

В преддверии вечера единоборств UFC 322, который пройдёт в ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, состоится пресс-конференция, на которой будут присутствовать участники главного карда UFC 322. Она начнётся в 1:00 мск в ночь на 14 ноября. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию пресс-конференции, в которой отразит все важные события и заявления.

Главным боем этого турнира станет титульный поединок в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Начало боя — ориентировочно в 8:00 мск. Посмотреть главный поединок UFC 322 в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.