Усман высказался о предстоящем бое Махачева и Делла Маддалены на UFC 322, упомянув Хабиба

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Камару Усман во время подкаста с Генри Сехудо высказался о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между действующим чемпионом Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым. Бой состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

Камару отметил, что исход этого поединка важнее для Ислама, чем для Делла Маддалены. Сехудо, в свою очередь, не согласился с Усманом, отметив, что для Делла Маддалены победа будет значить больше, ведь он сможет одолеть бойца из школы Хабиба и Абдулманапа Нурмагомедовых. На это Усман ответил:

«Зачем мы снова упоминаем Хабиба? Это не Хабиб дерётся, а Ислам Махачев. Мы должны говорить об Исламе, а не о Хабибе. Это не имеет к нему отношения — Ислам уже написал свою собственную историю».

