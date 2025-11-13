Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман высказался о предстоящем бое Махачева и Делла Маддалены на UFC 322, упомянув Хабиба

Усман высказался о предстоящем бое Махачева и Делла Маддалены на UFC 322, упомянув Хабиба
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Камару Усман во время подкаста с Генри Сехудо высказался о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между действующим чемпионом Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым. Бой состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Камару отметил, что исход этого поединка важнее для Ислама, чем для Делла Маддалены. Сехудо, в свою очередь, не согласился с Усманом, отметив, что для Делла Маддалены победа будет значить больше, ведь он сможет одолеть бойца из школы Хабиба и Абдулманапа Нурмагомедовых. На это Усман ответил:

«Зачем мы снова упоминаем Хабиба? Это не Хабиб дерётся, а Ислам Махачев. Мы должны говорить об Исламе, а не о Хабибе. Это не имеет к нему отношения — Ислам уже написал свою собственную историю».

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 322: Махачев даст огня! Чем ответит чемпион? LIVE
Live
Пресс-конференция UFC 322: Махачев даст огня! Чем ответит чемпион? LIVE

Почему Махачев пошёл за вторым поясом UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android