Хамзат Чимаев ответил на вызов Алекса Перейры на поединок по грэпплингу

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев отреагировал на предложение чемпиона лиги в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) Алекса Перейры (Бразилия) провести схватку по грэпплингу.

«Погнали, лёгкие деньги», — написал Чимаев на своей странице в социальных сетях.

Чимаев к настоящему моменту принял участие в 15 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед (шесть раз спортсмен побеждал нокаутом). На счету Перейты в ММА 13 побед (11 добыты нокаутом) при трёх поражениях.

Перейра предложил Чимаеву провести поединок по грэпплингу

Чимаев тренируется со сборной России по греко-римской борьбе:

