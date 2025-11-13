Скидки
«Я это понимаю». Джо Роган отреагировал на слова Роузи о том, что он не эксперт в MMA

Ведущий одного из самых популярных подкастов в мире The Joe Rogan Experience Джо Роган прокомментировал недавнее высказывание Ронды Роузи о нём. Напомним, экс-чемпионка UFC заявила, что Роган не является экспертом в смешанных единоборствах, а представляет собой «фаната с аудиторией».

«Ронда — легенда. Я испытываю к этой женщине только любовь и уважение. Когда она сказала, что я не специалист… все имеют право на своё мнение. Вы должны понять, почему она так думает… у неё менталитет чемпионки. «Ты никогда не дрался, ты — ничто»… Я это понимаю», — сказал Роган в последнем выпуске своего подкаста, опубликованном на YouTube-канале PowerfulJRE.

Ронда Роузи: Джо Роган не эксперт MMA, это фанат с аудиторией
