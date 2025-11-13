«Выиграй пояс и уходи». Мойкано предложил Исламу Махачеву завершить карьеру после UFC 322

Бывший соперник Ислама Махачева Ренато Мойкано считает, что российскому бойцу следует завершить карьеру в случае победы над Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.

«Давайте предположим, он победит Джека Делла Маддалену. Тогда он будет искать более выгодного соперника и посмотрит, позволит ли ему UFC это. Если нет — пока. И если он выиграет еще один бой, тоже пока. И он прав, нельзя оставаться слишком долго.

Но если у тебя большое наследие, если ты не побеждён, брат, выиграй пояс и уходи, потому что, если продолжишь драться — проиграешь. Поступи как Хабиб [Нурмагомедов]: забери пояс, и пусть люди говорят, что хотят. Брат, проживи остаток жизни непобеждённым чемпионом. Вот что я думаю. Деньги у тебя уже есть, известность – тоже, так что можно всю оставшуюся жизнь пожинать плоды того, что ты уже посеял», — заявил Мойкано в интервью для MMA Fighting.