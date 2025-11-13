Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Нокаут». Холлоуэй поделился прогнозом на бой Махачева и Делла Маддалены на UFC 322

«Нокаут». Холлоуэй поделился прогнозом на бой Махачева и Делла Маддалены на UFC 322
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул промоушена в полусреднем весе (до 77 кг) между действующим чемпионом Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым. Бой пройдёт 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Называю себя сумасшедшим, но в этом бою я отдаю предпочтение Джеку. Первые два раунда будут очень конкурентными, и мы увидим, как станет развиваться поединок. Защита от переводов Делла Маддалены и его антиреслинг сыграют ключевую роль. Он сможет утомить Ислама, и его размеры могут оказаться слишком большими для соперника.

Я понимаю, что Ислам привык тренироваться с крупными партнёрами, и его выносливость впечатляет, однако я вижу, что будет так – Джек утомит его, а потом, возможно, добьётся победы техническим нокаутом в третьем раунде. Джек точен и постоянно наносит удары, которые постепенно сказываются на сопернике», — сказал Холлоуэй на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 322: Махачев даст огня! Чем ответит чемпион? LIVE
Live
Пресс-конференция UFC 322: Махачев даст огня! Чем ответит чемпион? LIVE

Почему Махачев пошёл за вторым поясом UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android