«Нокаут». Холлоуэй поделился прогнозом на бой Махачева и Делла Маддалены на UFC 322

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул промоушена в полусреднем весе (до 77 кг) между действующим чемпионом Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым. Бой пройдёт 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Называю себя сумасшедшим, но в этом бою я отдаю предпочтение Джеку. Первые два раунда будут очень конкурентными, и мы увидим, как станет развиваться поединок. Защита от переводов Делла Маддалены и его антиреслинг сыграют ключевую роль. Он сможет утомить Ислама, и его размеры могут оказаться слишком большими для соперника.

Я понимаю, что Ислам привык тренироваться с крупными партнёрами, и его выносливость впечатляет, однако я вижу, что будет так – Джек утомит его, а потом, возможно, добьётся победы техническим нокаутом в третьем раунде. Джек точен и постоянно наносит удары, которые постепенно сказываются на сопернике», — сказал Холлоуэй на своей странице в социальных сетях.

