Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев добавил ещё одного спортсмена в свой список величайших бойцов UFC

Ислам Махачев добавил ещё одного спортсмена в свой список величайших бойцов UFC
Комментарии

Именитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев прояснил своё мнение относительно величайших спортсменов в UFC на данный момент. Ранее Ислам заявлял, что в списке видит себя, а также Александра Пантожу, Тома Аспиналла, Александра Волкановски и Илию Топурию. Чуть позже спортсмен разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился дополнительными сведениями о списке.

«Я забыл Мераба Двалишвили. Он один из величайших», — написал Махачев.

Двалишвили является чемпионом UFC в легчайшем весе. Также грузинский спортсмен в данный момент занимает третью позицию в рейтинге промоушена вне зависимости от весовых категорий.

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 322: Махачев даст огня! Чем ответит чемпион? LIVE
Live
Пресс-конференция UFC 322: Махачев даст огня! Чем ответит чемпион? LIVE

Почему Махачев пошёл за вторым поясом UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android