Ислам Махачев добавил ещё одного спортсмена в свой список величайших бойцов UFC

Именитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев прояснил своё мнение относительно величайших спортсменов в UFC на данный момент. Ранее Ислам заявлял, что в списке видит себя, а также Александра Пантожу, Тома Аспиналла, Александра Волкановски и Илию Топурию. Чуть позже спортсмен разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился дополнительными сведениями о списке.

«Я забыл Мераба Двалишвили. Он один из величайших», — написал Махачев.

Двалишвили является чемпионом UFC в легчайшем весе. Также грузинский спортсмен в данный момент занимает третью позицию в рейтинге промоушена вне зависимости от весовых категорий.

