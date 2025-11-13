Пратес назвал Пантожу лучшим бойцом вне весовой категории, обойдя Махачева и Топурию

Бразильский боец Карлос Пратес, выступающий в полусреднем весе, неожиданно назвал своего соотечественника Александра Пантожу сильнейшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории. По мнению Пратеса, действующий чемпион в наилегчайшем весе опережает в этом споре Ислама Махачева и Илию Топурию, возглавляющих текущий рейтинг.

«Знаете, сколько у него защит титула? Четыре. А сколько у Топурии? Две. У Махачева? (У Ислама Махачева также четыре защиты титула. — Прим. «Чемпионата») Вот именно», — приводит слова Пратеса Essentially Sports.

Пратес подчеркнул, что его выбор обусловлен не национальной принадлежностью, а спортивными достижениями.

35-летний Пантожа в июне 2025 года в четвёртый раз защитил чемпионский пояс, тем самым одержав 14-ю победу в наилегчайшем весе, став абсолютным рекордсменом турнира. Всего в активе Пантожи 32 победы в смешанных единоборствах при шести поражениях.