Ислам Махачев ответил, когда боялся в последний раз

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) второй номер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Ислам Махачев вспомнил последний случай, когда он испытывал страх.

«В последний раз я боялся несколько дней назад – мне снился кошмар», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC Europe.

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев проведёт поединок с действующим чемпионом промоушена в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой.

К настоящему моменту Ислам принял участие в 28 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 27 побед, пять из которых были добыты нокаутом, и потерпел одно поражение. На счету Делла Маддалены 18 побед при двух поражениях.

