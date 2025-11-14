Хирн — о бое Джошуа с Джейком Полом: это будет настоящий бой по правилам Куинсберри

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что возможный бой его подопечного против блогера и боксёра Джейка Пола не будет выставочным. По словам функционера, речь идёт о полноценном поединке по правилам Куинсберри в тяжёлом весе.

«Нет, это не выставочный бой. Мы не заинтересованы в выставках. Это будет настоящий бой по правилам Куинсберри в 10-унциевых перчатках.

Есть вопросы, которые нужно урегулировать — количество раундов, вес. Возможно, придём к числу, более удобному для Джейка, если такое вообще возможно. Это бой в тяжёлом весе. Мы не ожидали, что соперником станет Пол, но если это произойдёт — речь идёт о в 50 раз большей сумме, чем мы планировали за следующий бой.

Если он [Джейк] действительно настолько безумен, чтобы согласиться на это, мы готовы. Деньги, о которых идёт речь, сделали это предложение почти невозможным отклонить. Но пока ничего не подтверждено», — сказал Хирн в интервью Sky Sports.

При этом Хирн подчеркнул, что основной целью остаётся бой Джошуа против Тайсона Фьюри, который планируется на 2026 год.