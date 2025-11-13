Бо Никал назвал самую большую ложь, которую говорят бойцы ММА

Американский боец UFC Бо Никал заявил, что многие спортсмены в ММА имеют привычку искажать свой реальный вес.

«Самая большая ложь, которую говорят бойцы, — это о том, сколько они весят. Кто-то утверждает, что тяжелее, кто-то — что легче, но это никогда не соответствует действительности», — сказал Никал на видео на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент Никалу 29 лет. В общей сложности спортсмен принял участие в восьми поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал семь побед (две победы были добыты нокаутом) и потерпел одно поражение.

Самый дорогой бой в смешанных единоборствах: