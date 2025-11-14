Скидки
Бокс/ММА

Кормье — о Нурмагомедове: ценю свои отношения с Хабибом

Кормье — о Нурмагомедове: ценю свои отношения с Хабибом
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье, также тренирующий детей по вольной борьбе, поделился тёплыми воспоминаниями о Хабибе Нурмагомедове, рассказав, как тот заботился о его воспитанниках во время их тренировок в Дагестане.

«Я ценю свои отношения с Хабибом. Думаю, он оказал вечное влияние на всю мою дальнейшую жизнь. То, как он заботился о тех детях, когда они приехали туда, было на другом уровне. Он предоставил им жильё, кормил их, они тренировались в его зале бесплатно. Ни за что не пришлось платить. Так обычно поступают эти парни», — сказал Кормье в видео, опубликованнов на YouTube-канале Red Corner MMA.

