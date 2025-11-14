Скидки
Ислам Махачев: в Австралии все были против меня, а в США все меня поддерживают

Экс-чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался перед предстоящим титульным поединком с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«С каждым днём поединок всё ближе. И это волнительно. В Австралии все были против меня. А в США все меня поддерживают. Это восхитительно. Это моя мечта. И я к ней близок. Это было моей мечтой с детства. Я хочу стать двойным чемпионом UFC», — сказал Ислам Махачев на пресс-конференции.

Чемпионский бой между Махачевым и Делла Маддаленой станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 322, который пройдёт в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября мск.

Видео: Кормье удивился размеру Махачева перед UFC 322:

