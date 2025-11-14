Скидки
«Меня освистывают? Мне это нравится». Делла Маддалена — перед боем с Махачевым на UFC 322

Комментарии

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена высказался о предстоящей защите титула в бою с экс-чемпионом UFC в лёгком весе российским бойцом Исламом Махачевым.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Это испытание для меня. Вы всё увидите в субботу ночью. Меня освистывают? Мне это нравится. Мне нравится это всё! Они всё увидят в субботу ночью. Это большой вызов. Но я к нему готов. Это моё время», — сказал Джек Делла Маддалена на пресс-конференции.

Чемпионский бой между Махачевым и Делла Маддаленой станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 322, который пройдёт в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября мск.

Видео: Делла Маддалена оттачивает бокс перед боем с Махачевым:

