Дана Уайт ответил, может ли бой Топурии с Махачевым стать самым великим в истории

Президент топового североамериканского промоушена UFC Дана Уайт ответил на вопрос журналиста, может ли потенциальный бой между экс-чемпионом UFC россиянином Исламом Махачевым с лучшим бойцом организации вне зависимости от весовой категории грузином Илией Топурией стать самым великим в истории.

«Бой Илии Топурии может стать самым великим в истории? Первый номер рейтинга P4P против второго. Почему нет?» — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024-го на турнире UFC 298 стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав австралийца Алекса Волкановски, после чего провёл одну защиту. В своём последнем бою на UFC 317 в июне нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру, завоевав титул в лёгком весе.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), задушив бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету в UFC 16 побед и одно поражение.

