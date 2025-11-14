Валентина Шевченко высказалась о предстоящей защите титула на UFC 322

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко, выступающая под флагом Кыргызстана, высказалась о предстоящей защите титула в бою с китаянкой Вэйли Чжан на турнире по смешанным единоборствам UFC 322.

«Это будет шикарный бой. И я покажу всё, что умею. Я защищу свой чемпионский пояс. Я дралась везде и повсюду. Я знаю этих людей и чувствую их поддержку. Я очень рада провести бой в Америке», — сказала Валентина Шевченко на пресс-конференции.

Титульный бой между Шевченко и Чжан станет соглавным событием вечера смешанных единоборств UFC 322, который пройдёт в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября мск. В главном поединке турнира российский боец Ислам Махачев сразится за чемпионский пояс в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Видео: Валентина Шевченко показала работу на груше: