Ислам Махачев: я просто пришёл сюда, чтобы забрать второй пояс

Экс-чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался о цели на предстоящий титульный поединок с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Я дерусь с отличным ударником. Но я тоже хороший ударник. Посмотрим, кто покажет себя лучше. Я чувствую, что я остаюсь чемпионом. Я не проиграл. И я просто пришёл сюда, чтобы забрать второй пояс», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Чемпионский бой между Махачевым и Делла Маддаленой станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 322, который пройдёт в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября мск.

