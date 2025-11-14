Скидки
Ислам Махачев: я просто пришёл сюда, чтобы забрать второй пояс

Комментарии

Экс-чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался о цели на предстоящий титульный поединок с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Я дерусь с отличным ударником. Но я тоже хороший ударник. Посмотрим, кто покажет себя лучше. Я чувствую, что я остаюсь чемпионом. Я не проиграл. И я просто пришёл сюда, чтобы забрать второй пояс», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Чемпионский бой между Махачевым и Делла Маддаленой станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 322, который пройдёт в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября мск.

Первый чемпион UFC из России:

