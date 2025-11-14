Махачев высказался о следующем сопернике после Делла Маддалены, упомянув главу UFC

Экс-чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев ответил на вопрос журналиста на пресс-конференции о будущем сопернике после титульного поединка с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Кто будет следующим? Я готов к любому вызову. Хотите узнать, с кем я буду драться, спросите у Даны», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Поединок за титул между Махачевым и Делла Маддаленой станет центральным событием турнира UFC 322, который пройдёт в Нью‑Йорке в ночь с 15 на 16 ноября по московскому времени.

