Валентина Шевченко и Вэйли Чжан провели битву взглядов перед чемпионским боем на UFC 322

В ночь с 13 на 14 ноября мск в Нью-Йорке состоялась битва взглядов перед титульным поединком между действующей чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе Валентиной Шевченко, выступающей под флагом Кыргызстана, и китаянкой Вэйли Чжан. Бой между Шевченко и Чжан пройдёт в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 322 и станет его соглавным событием.

Фото: Скрин трансляции UFC

ВИДЕО

Турнир UFC 322 пройдёт в «Мэдисон Сквер Гарден» в ночь с 15 на 16 ноября мск, в главном поединке вечера российский боец Ислам Махачев сразится за чемпионский пояс в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

