Бокс/ММА

Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена провели вторую битву взглядов перед боем на UFC 322

Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена провели вторую битву взглядов перед боем на UFC 322
34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев и чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена провели вторую битву взглядов перед боем на турнире на UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Фото: Кадр из трансляции

ВИДЕО

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в телеграм-канале UFC Eurasia.

Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе состоится в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке. Махачев может стать первым российским бойцом, завоевавшим пояс в двух весовых категориях.

На текущий момент Ислам провёл в ММА 28 поединков, в которых одержал 27 побед — пять из них нокаутом — и имеет одно поражение. У Делла Маддалены в послужном списке 18 побед и два поражения.

Чемпионы UFC из России:

