Делла Маддалена назвал точное количество минут, которые будут затрачены на бой с Махачевым

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена рассказал, сколько времени займёт предстоящая защита титула в бою с экс-чемпионом UFC в лёгком весе российским бойцом Исламом Махачевым.

«Сколько продлится наш бой? Все 25 минут», — сказал Делла Маддалена на пресс-конференции.

Чемпионский бой между Махачевым и Делла Маддаленой станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 322, который пройдёт в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября мск. На текущий момент Ислам провёл в ММА 28 поединков, в которых одержал 27 побед — пять из них нокаутом — и имеет одно поражение. У Делла Маддалены в послужном списке 18 побед и два поражения.



