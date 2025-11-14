Махачев раскрыл, чем займётся в случае победы над Делла Маддаленой

Экс-чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев ответил на вопрос журналиста на пресс-конференции о том, чем займётся в случае победы над действующим чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой в титульном поединке, который состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Нью‑Йорке в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 322.

«Что буду делать, если заберу пояс? Болельщики, все вы можете приехать ко мне в Дагестан. И мы отпразднуем там это. Два-три года», — сказал Махачев на пресс-конференции.

На данный момент у Ислама в профессиональном ММА 28 боёв: 27 побед — пять из них нокаутом — и одно поражение. У Делла Маддалены в активе 18 побед и два поражения.

