Ислам Махачев — о своём спарринг-партнёре Зайнукове: он готов занять моё место в UFC

Экс-чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался о своём спарринг-партнёре Магомеде Зайнукове перед предстоящим титульным поединком с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Спасибо, спасибо всем, кто пришёл сегодня сюда. Я реально счастлив провести бой на величайшей арене. Это самый большой день в моей жизни.

Зайнукова встретили великолепно? Скандировали: «Чанко, Чанко». Давайте громче! Он готов занять моё место в UFC. Он близок к этому. Он всё время был рядом со мной, мы тренировались вместе», — сказал Ислам Махачев на пресс-конференции.

Чемпионский бой между Махачевым и Делла Маддаленой станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 322, который пройдёт в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября мск.

Магомед Зайнуков 8 октября подписал контракт с UFC и свой следующий бой проведёт под эгидой промоушена.

Видео: Махачев «усыпил» Зайнукова на тренировке