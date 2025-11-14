Скидки
Ислам Махачев — о своём спарринг-партнёре Зайнукове: он готов занять моё место в UFC

Экс-чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался о своём спарринг-партнёре Магомеде Зайнукове перед предстоящим титульным поединком с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Спасибо, спасибо всем, кто пришёл сегодня сюда. Я реально счастлив провести бой на величайшей арене. Это самый большой день в моей жизни.

Зайнукова встретили великолепно? Скандировали: «Чанко, Чанко». Давайте громче! Он готов занять моё место в UFC. Он близок к этому. Он всё время был рядом со мной, мы тренировались вместе», — сказал Ислам Махачев на пресс-конференции.

Чемпионский бой между Махачевым и Делла Маддаленой станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 322, который пройдёт в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября мск.

Магомед Зайнуков 8 октября подписал контракт с UFC и свой следующий бой проведёт под эгидой промоушена.

Видео: Махачев «усыпил» Зайнукова на тренировке

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 322: от Махачева все в восторге! А чемпиона – освистали
Live
Пресс-конференция UFC 322: от Махачева все в восторге! А чемпиона – освистали
