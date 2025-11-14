Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В составе участников UFC 322 произошла замена

В составе участников UFC 322 произошла замена
Комментарии

Поединок в полулёгком весе между американцем Малкольмом Уэллмейкером и австралийцем Коди Хэддоном, который должен был пройти в рамках предварительного карда турнира по смешанным единоборствам UFC 322, не состоится из-за травмы Хэддона.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Малкольм Уэллмейкер — Коди Хэддон
16 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Малкольм Уэллмейкер
Не началось
Коди Хэддон

Соперником Уэллмейкера на UFC 322 станет американец Этин Эвинг, для которого этот бой будет дебютным в UFC. Эвинг дал согласие на участие в поединке на двухдневном уведомлении.

Турнир UFC 322 пройдёт в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября мск, в главном событии вечера российский боец Ислам Махачев сразится за чемпионский пояс в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Видео: Почему Махачев пошёл за вторым поясом UFC

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 322: от Махачева все в восторге! А чемпиона – освистали
Live
Пресс-конференция UFC 322: от Махачева все в восторге! А чемпиона – освистали
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android