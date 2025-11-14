В составе участников UFC 322 произошла замена

Поединок в полулёгком весе между американцем Малкольмом Уэллмейкером и австралийцем Коди Хэддоном, который должен был пройти в рамках предварительного карда турнира по смешанным единоборствам UFC 322, не состоится из-за травмы Хэддона.

Соперником Уэллмейкера на UFC 322 станет американец Этин Эвинг, для которого этот бой будет дебютным в UFC. Эвинг дал согласие на участие в поединке на двухдневном уведомлении.

Турнир UFC 322 пройдёт в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября мск, в главном событии вечера российский боец Ислам Махачев сразится за чемпионский пояс в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

