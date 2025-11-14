Скидки
«Сейчас счёт – 3:0. Я сделаю – 4:0». Махачев – о победах над австралийцами

Российский боец Ислам Махачев высказался об Австралии, откуда родом его соперник по бою UFC 322 Джек Делла Маддалена.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Австралия – прекрасное место. Оно мне очень нравится, но я снова одержу победу над австралийцем. Сейчас счёт – 3:0. Я сделаю – 4:0», – сказал Ислам Махачев на пресс-конференции.

Ранее российский боец трижды побеждал представителей Австралии: в 2021‑м году оказался сильнее Дэна Хукера, а в 2023‑м дважды подряд победил Алекса Волкановски.

Напомним, следующий бой Ислам Махачев проведёт с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой уже в это воскресенье, 16 ноября. Начало встречи запланировано на 8 утра по московскому времени.

