«Как Шавкат может оставаться на вершине?» Делла Маддалена — о Рахмонове

«Как Шавкат может оставаться на вершине?» Делла Маддалена — о Рахмонове
Чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена ответил на вопрос о статусе непобеждённого казахстанского бойца Шавката Рахмонова как претендента №1 в дивизионе.

«Мне сложно сказать. Я думаю, что дивизион движется дальше. Если ты не проявляешь активности, то как бы отстаёшь. Думаю, дело в этом. Кто-то вроде Шона Брэди был очень активен, Иан Гарри, эти ребята очень активны. Как Шавкат может оставаться на вершине, когда эти ребята дерутся с другими парнями? Это сложно, но я буду делать то, что мне говорят. Следующий бой будет с тем, кого мне назначит UFC», – приводит слова Делла Маддалены MMA Fighting.

Шавкату Рахмонову 30 лет. Казахстанец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Рахмонов победил ирландца Иана Гарри единогласным судейским решением.

