Махачев: никому не отдам свой пояс. Я просто хочу получить второй
Российский боец UFC Ислам Махачев заявил, что по-прежнему считает себя чемпионом.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев
«Я чувствую, что всё ещё являюсь чемпионом. Я никому не отдам свой пояс. Я просто хочу получить второй», – сказал Ислам Махачев на пресс-конференции.
Напомним, российский боец отказался от титула в легком весе, чтобы получить возможность сразиться с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Деллой Маддаленой за титул в полусреднем весе в главном поединке турнира UFC 322.
Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе состоится в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке. Махачев может стать первым российским бойцом, завоевавшим пояс в двух весовых категориях.
