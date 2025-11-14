Махачев: никому не отдам свой пояс. Я просто хочу получить второй

Российский боец UFC Ислам Махачев заявил, что по-прежнему считает себя чемпионом.

«Я чувствую, что всё ещё являюсь чемпионом. Я никому не отдам свой пояс. Я просто хочу получить второй», – сказал Ислам Махачев на пресс-конференции.

Напомним, российский боец отказался от титула в легком весе, чтобы получить возможность сразиться с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Деллой Маддаленой за титул в полусреднем весе в главном поединке турнира UFC 322.

Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе состоится в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке. Махачев может стать первым российским бойцом, завоевавшим пояс в двух весовых категориях.