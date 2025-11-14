Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев: никому не отдам свой пояс. Я просто хочу получить второй

Махачев: никому не отдам свой пояс. Я просто хочу получить второй
Комментарии

Российский боец UFC Ислам Махачев заявил, что по-прежнему считает себя чемпионом.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Я чувствую, что всё ещё являюсь чемпионом. Я никому не отдам свой пояс. Я просто хочу получить второй», – сказал Ислам Махачев на пресс-конференции.

Напомним, российский боец отказался от титула в легком весе, чтобы получить возможность сразиться с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Деллой Маддаленой за титул в полусреднем весе в главном поединке турнира UFC 322.

Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе состоится в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке. Махачев может стать первым российским бойцом, завоевавшим пояс в двух весовых категориях.

Материалы по теме
«Сейчас счёт — 3:0. Я сделаю — 4:0». Махачев — о победах над австралийцами
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android