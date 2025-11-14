Дана Уайт назвал бой на UFC 322, победитель которого получит титульник

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что победитель боя между американцем Шоном Брэди и эквадорцем Майклом Моралесом в следующем поединке будет драться за титул чемпиона в полусреднем весе. Глава промоушена это заявил на пресс-конференции перед UFC 322.

Брэди в настоящий момент занимает вторую позицию в рейтинге бойцов полусреднего веса, Моралес располагается на восьмой строчке. Чемпионом является Джек Делла Маддалена, который также выступит на UFC 322. Противостоять ему будет россиянин Ислам Махачев. Спортивно мероприятие состоится в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке (США).

