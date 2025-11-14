Скидки
Дана Уайт назвал бой на UFC 322, победитель которого получит титульник

Дана Уайт назвал бой на UFC 322, победитель которого получит титульник
Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что победитель боя между американцем Шоном Брэди и эквадорцем Майклом Моралесом в следующем поединке будет драться за титул чемпиона в полусреднем весе. Глава промоушена это заявил на пресс-конференции перед UFC 322.

Брэди в настоящий момент занимает вторую позицию в рейтинге бойцов полусреднего веса, Моралес располагается на восьмой строчке. Чемпионом является Джек Делла Маддалена, который также выступит на UFC 322. Противостоять ему будет россиянин Ислам Махачев. Спортивно мероприятие состоится в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке (США).

Если Махачев победит — на него откроют охоту. Изучаем полусредний дивизион UFC
Если Махачев победит — на него откроют охоту. Изучаем полусредний дивизион UFC

Главные спортивные новости дня:

