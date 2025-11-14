Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кравцов: Гассиев — фаворит боя с Пулевым, это шанс вернуться в элиту тяжёлого веса

Кравцов: Гассиев — фаворит боя с Пулевым, это шанс вернуться в элиту тяжёлого веса
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов поделился ожиданиями от боя Мурата Гассиева с регулярным чемпионом WBA в тяжёлом весе болгарином Кубратом Пулевым. Этот бой возглавит шоу «IBA PRO 13», которое пройдёт 12 декабря в Дубае.

«У Мурата были три-четыре боя такого высокого уровня. Но тогда Мурат был ещё молодым боксёром. Даже то же поражение от Усика на тот момент не влияло как-то негативным образом на его карьеру. А вот дальнейшее долгое возвращение… Тут уже были другие составляющие, которые известны команде Гассиева. Но бой с Пулевым – сумасшедший шанс для Мурата. Это даже не обсуждается. Плюс признаем, что Пулев – боксёр около топов. Да, никогда нельзя утверждать, что один боксёр должен проходить другого, особенно в тяжёлом весе. Но для меня Гассиев – безусловный фаворит. Просто нужно понимать, что делать дальше. С большей долей вероятности придётся встречаться с Мозесом Итаумой. Хотя всё по зубам. В общем, у Мурата сейчас будет хороший шанс вернуться в элиту тяжёлого веса и снова заявить о себе», — сказал Кравцов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
«Революционные новости». Гассиев наконец-то получил титульник, но есть нюанс
«Революционные новости». Гассиев наконец-то получил титульник, но есть нюанс

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android