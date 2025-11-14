Скидки
Чисора: победа Пола нокаутом над Джошуа будет большим разочарованием в истории бокса

Чисора: победа Пола нокаутом над Джошуа будет большим разочарованием в истории бокса
Комментарии

Бывший двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора высказался о декабрьском бое между Джейком Полом и Энтони Джошуа.

— Будет ли победа Джейка Пола нокаутом разочарованием?
— Да, самым большим в истории бокса. Эй Джей выбыл на год, для него это будет лёгкий бой. И я думаю, что с этим нужно покончить, потому что я не думаю, что Энтони пойдёт туда и будет болтать без умолку — Эй Джей его выкурит. Но, и я скажу это Эй Джею, он не должен позволить этому парню вырубить себя! Потому что это было бы вечным кошмаром. Эй Джей должен убить его не более чем за три раунда. Он должен выкурить его так же, как [Фрэнсиса] Нганну, — сказал Чисора на YouTube-канале iFL TV.

