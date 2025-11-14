Чейл Соннен — перед боем Махачева на UFC 322: Ислам мысленно ещё в лёгком весе

Бывший трёхкратный претендент на титул UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен поделился мнением о переходе действующего чемпиона Ислама Махачева из лёгкого веса (до 70 кг) в полусредний (до 77 кг).

«Когда я разговаривал с Исламом, понял, что он всё ещё мысленно в лёгком весе. Он пока полностью не отпустил этот дивизион. Хотелось бы, чтобы он окончательно расстался с ним, «развёлся» и по-настоящему попробовал себя в полусреднем. Смотрю вот на него — он же крупный и сильный», — заявил Соннен в эфире ESPN.

Напомним, на турнире UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября мск, Махачев встретится с чемпионом лиги в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой.

