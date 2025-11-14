Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рахмонов ответил Делла Маддалене, заявившему, что Шавкат более не претендент №1 на титул

Рахмонов ответил Делла Маддалене, заявившему, что Шавкат более не претендент №1 на титул
Комментарии

31-летний третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов ответил 29-летнему действующему обладателю чемпионского титула дивизиона Джеку Делла Маддалене, который заявил, что он более не первый претендент на чемпионский бой.

«Единственной причиной, по которой ты получил титульный бой, была моя травма. Забавно, что ты забыл, что до этого был неактивен почти 14 месяцев», — написал Рахмонов в социальной сети Х.

Шавкату Рахмонову 30 лет. Казахстанец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Рахмонов победил ирландца Иана Гарри единогласным судейским решением.

Материалы по теме
Взвешивание UFC 322: дебют Махачева в полусреднем весе. Как это будет? LIVE
Live
Взвешивание UFC 322: дебют Махачева в полусреднем весе. Как это будет? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android