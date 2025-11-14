Рахмонов ответил Делла Маддалене, заявившему, что Шавкат более не претендент №1 на титул

31-летний третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов ответил 29-летнему действующему обладателю чемпионского титула дивизиона Джеку Делла Маддалене, который заявил, что он более не первый претендент на чемпионский бой.

«Единственной причиной, по которой ты получил титульный бой, была моя травма. Забавно, что ты забыл, что до этого был неактивен почти 14 месяцев», — написал Рахмонов в социальной сети Х.

Шавкату Рахмонову 30 лет. Казахстанец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Рахмонов победил ирландца Иана Гарри единогласным судейским решением.