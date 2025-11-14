Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт отреагировал на освистывание Делла Маддалены перед боем с Исламом Махачевым

Дана Уайт отреагировал на освистывание Делла Маддалены перед боем с Исламом Махачевым
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал факт того, что австралийца Джека Делла Маддалену освистали во время пресс-конференции перед боем с россиянином Исламом Махачевым. Спортсмены сразятся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Очевидно, здесь, в Нью-Йорке, огромная мусульманская община. И нужно понимать: Ислама считают одним из величайших. Он так много сделал. Атмосфера здесь сейчас такая, будто это почти мусульманская страна. Уверен, Джек это чувствует», — сказал Уайт в интервью на Fox Sports Australia.

Напомним, UFC 322 состоится в ночь на 16 ноября мск. «Чемпионат» будет подробно освещать бой Махачева и Делла Маддалены, как и другие поединки турнира.

Материалы по теме
Взвешивание UFC 322: дебют Махачева в полусреднем весе. Как это будет? LIVE
Live
Взвешивание UFC 322: дебют Махачева в полусреднем весе. Как это будет? LIVE

Почему Махачев пошёл за вторым поясом UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android