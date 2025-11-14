Дана Уайт отреагировал на освистывание Делла Маддалены перед боем с Исламом Махачевым

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал факт того, что австралийца Джека Делла Маддалену освистали во время пресс-конференции перед боем с россиянином Исламом Махачевым. Спортсмены сразятся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Очевидно, здесь, в Нью-Йорке, огромная мусульманская община. И нужно понимать: Ислама считают одним из величайших. Он так много сделал. Атмосфера здесь сейчас такая, будто это почти мусульманская страна. Уверен, Джек это чувствует», — сказал Уайт в интервью на Fox Sports Australia.

Напомним, UFC 322 состоится в ночь на 16 ноября мск.

