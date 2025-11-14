Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Вся его жизнь изменится». Дана Уайт — о важности победы над Махачевым для Делла Маддалены

«Вся его жизнь изменится». Дана Уайт — о важности победы над Махачевым для Делла Маддалены
Аудио-версия:
Комментарии

Президент промоушена UFC Дана Уайт оценил, как победа над российским топовым бойцом Исламом Махачевым поможет карьере 29-летнего австралийского чемпиона полусреднего дивизиона Джека Делла Маддалены.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Если Джек выиграет в эти выходные, он победит одного из величайших всех времён. Возможно, сегодня он чувствует себя оскорблённым, но вы должны посмотреть, против кого он выступает. Вся его жизнь изменится в воскресенье, если он победит Ислама Махачева», — приводит слова Уайта FOX Sports Australia.

Чемпионский бой между Махачевым и Делла Маддаленой станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 322, который пройдёт в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября мск. На текущий момент Ислам провёл в ММА 28 поединков, в которых одержал 27 побед — пять из них нокаутом — и имеет одно поражение. У Делла Маддалены в послужном списке 18 побед и два поражения.

Материалы по теме
Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена: история творится на наших глазах!
Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена: история творится на наших глазах!
Материалы по теме
Рахмонов ответил Делла Маддалене, заявившему, что Шавкат более не претендент №1 на титул
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android