«Вся его жизнь изменится». Дана Уайт — о важности победы над Махачевым для Делла Маддалены

Президент промоушена UFC Дана Уайт оценил, как победа над российским топовым бойцом Исламом Махачевым поможет карьере 29-летнего австралийского чемпиона полусреднего дивизиона Джека Делла Маддалены.

«Если Джек выиграет в эти выходные, он победит одного из величайших всех времён. Возможно, сегодня он чувствует себя оскорблённым, но вы должны посмотреть, против кого он выступает. Вся его жизнь изменится в воскресенье, если он победит Ислама Махачева», — приводит слова Уайта FOX Sports Australia.

Чемпионский бой между Махачевым и Делла Маддаленой станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 322, который пройдёт в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября мск. На текущий момент Ислам провёл в ММА 28 поединков, в которых одержал 27 побед — пять из них нокаутом — и имеет одно поражение. У Делла Маддалены в послужном списке 18 побед и два поражения.