Усман Нурмагомедов оценил готовность Махачева драться в полусреднем весе перед UFC 322

Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов признался, что старается многое перенимать из техники своего товарища Ислама Махачева. Напомним, в настоящий момент Ислам готовится к поединку на турнире UFC 322, где он сразится с чемпионом лиги в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Ранее Махачев выступал в лёгком весе.

«Это большой момент для нашей команды. Даже сложно представить, что он поднимается в весе и идёт на такой риск, но я считаю, что он готов. Мы его поддерживаем и верим, что он станет двойным чемпионом, иншаллах.

Я многому у него научился — некоторые умные вещи, которые я делаю в клетке, пришли ко мне благодаря наблюдениям за ним. Когда он спаррингует или борется, я стараюсь изучать, как он действует. Многое перенял, просто наблюдая», — сказал Нурмагомедов на канале Anatomy of a Fighter в YouTube.

