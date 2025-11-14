«Двойной чемпион». Ислам Махачев опубликовал пост после битвы взглядов c Делла Маддаленой

34-летний российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождения Ислам Махачев, выступающий под эгидой UFC в полусреднем весе, опубликовал пост после битвы взглядов с 29-летним австралийским атлетом и действующим обладателем чемпионского титула Джеком Делла Маддаленой.

«Спасибо всем, кто пришёл и поддержал! Двойной чемпион в эту субботу, Иншаллах!» — написал Махачев в социальной сети Х.

Чемпионский бой между Махачевым и Делла Маддаленой станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 322, который пройдёт в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября. На текущий момент Ислам провёл в ММА 28 поединков, в которых одержал 27 побед — пять из них нокаутом — и имеет одно поражение. У Делла Маддалены в послужном списке 18 побед и два поражения.