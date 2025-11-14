Уайт — о популярности Ислама Махачева в Нью-Йорке: США будто почти мусульманская страна

Президент UFC Дана Уайт отметил популярность российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева в Нью-Йорке (США). В ночь на 16 ноября мск в этом городе состоится турнир UFC 322, главным событием которого станет поединок между Исламом и действующим чемпионом промоушена Джеком Делла Маддаленой (Австралия).

Ранее Делла Маддалена был освистан на пресс-конференции.

«Атмосфера здесь сейчас такая, будто это почти мусульманская страна. Уверен, Джек это и сам чувствует», — сказал президент UFC в интервью на Fox Sports Australia.

На счету Махачева в ММА 28 боёв, в которых он одержал 27 побед и потерпел одно поражение. В активе Делла Маддалены 18 побед при двух поражениях.

