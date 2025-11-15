Скидки
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев: где смотреть бой, на каком канале

Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев: где смотреть бой, на каком канале
В ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке (США) состоится бойцовский турнир по смешанным единоборствам UFC 322, в главном событии которого чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена встретится с россиянином Исламом Махачевым.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Прямую трансляцию спортивного мероприятия можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Кроме того, просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда запланировано на 6:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, где осветит все ключевые события.

К настоящему моменту россиянин принял участие в 28 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 27 побед, пять из которых были добыты нокаутом, и потерпел одно поражение. На счету австралийца 18 побед при двух поражениях.

Если Махачев победит — на него откроют охоту. Изучаем полусредний дивизион UFC
Почему Махачев пошёл за вторым поясом UFC:

