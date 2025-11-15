UFC 322: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь с 15 на 16 ноября мск в Нью-Йорке, США, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится номерной турнир UFC 322. Начало бойцовского вечера – в 2:00 по московскому времени. Бои главного карда стартуют ориентировочно на 6:00 мск – точное время зависит от того, как будут проходить поединки, запланированные ранее.

Главным поединком турнира станет титульный бой в полусреднем весе, в котором чемпион лиги из Австралии Джек Делла Маддалена сразится с представителем России Исламом Махачевым. Махачев попытается стать первым российским бойцом, завоевавшим титулы в двух весовых категориях UFC. Предварительно начало этого боя – в 8:00 мск.

Прямую трансляцию спортивного мероприятия можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, где осветит все ключевые события.

Почему Махачев пошёл за вторым поясом UFC: