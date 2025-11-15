Скидки
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Делла Маддалена — Ислам Махачев: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
В ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке (США) пройдёт турнир UFC 322 по смешанным единоборствам. Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона организации в полусреднем весе (до 77 кг), в котором австралиец Джек Делла Маддалена встретится с россиянином Исламом Махачевым.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Прямую трансляцию турнира покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также платформа UFC Fight Pass. Начало основного карда запланировано на 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, где осветит все ключевые моменты.

На данный момент Махачев провёл 28 боёв в смешанных единоборствах, одержав 27 побед (пять из которых были добыты нокаутом) и потерпев одно поражение. У Делла Маддалены 18 побед и два поражения.

Почему Махачев пошёл за вторым поясом UFC:

