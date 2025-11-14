Названы гонорары Криса Юбэнка и Конора Бенна за реванш в Лондоне

Издание The Sun со ссылкой на промоутеров крупного боксёрского вечера в Лондоне назвало гонорары двух британских боксёров – Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна, который окрестили как «Незавершённое дело».

По данным издания, общая сумма призового фонда для второго поединка между британцами составит £ 18 млн или же приблизительно $ 23,711 млн. Из них Юбэнк-младший на правах победителя первого боя заберёт £ 10 млн ($ 13,173 млн), а Бенн — оставшиеся £ 8 млн ($ 10,538 млн).

Их первый бой состоялся 27 апреля 2025 года, а Крис одержал победу единогласным судейским решением после 12-раундового сражения.