«Почти в весе». Представлено видео Ислама Махачева перед боем на UFC 322

Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов разместил новый пост в своём телеграм-канале, где поделился с подписчиками свежим видео с Исламом Махачевым. На турнире UFC 322, который пройдёт в ночь на 16 ноября мск, Ислам встретится с чемпионом лиги в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой.

«Почти в весе, осталась крайняя сгонка рано утром. Ин ша Аллах», — написал Нурмагомедов.

Тренировка Махачева в преддверии боя с Делла Маддаленой:

Напомним, Махачев к данному моменту принял участие в 28 поединках в смешанных единоборствах, в которых добыл 27 побед и потерпел одно поражение. На счету Делла Маддалены 18 побед при двух поражениях.