Волкановски дал совет Делла Маддалене перед боем с Исламом Махачевым на UFC 322

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Алекс Волкановски дал совет своему соотечественнику Джеку Делла Маддалене перед его боем с россиянином Исламом Махачевым. Спортсмены сразятся на турнире UFC 322.

«Будь готов к броскам и борьбе на земле, как можно быстрее вставай и продолжай давить на соперника», — сказал Волкановски в интервью FanDuel, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

Бой между Махачевым и Делла Маддаленой состоится на турнире UFC 322 в ночь на 16 ноября мск. Спортивное мероприятие пройдёт в Нью-Йорке (США).

Отметим, что Волкановски и Махачев сражались дважды. Оба раза побеждал россиянин.

