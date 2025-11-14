Скидки
Бокс/ММА Новости

Волкановски дал совет Делла Маддалене перед боем с Исламом Махачевым на UFC 322

Волкановски дал совет Делла Маддалене перед боем с Исламом Махачевым на UFC 322
Комментарии

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Алекс Волкановски дал совет своему соотечественнику Джеку Делла Маддалене перед его боем с россиянином Исламом Махачевым. Спортсмены сразятся на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Будь готов к броскам и борьбе на земле, как можно быстрее вставай и продолжай давить на соперника», — сказал Волкановски в интервью FanDuel, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

Бой между Махачевым и Делла Маддаленой состоится на турнире UFC 322 в ночь на 16 ноября мск. Спортивное мероприятие пройдёт в Нью-Йорке (США).

Отметим, что Волкановски и Махачев сражались дважды. Оба раза побеждал россиянин.

Почему Махачев пошёл за вторым поясом UFC:

