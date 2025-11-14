Бразильский боец объяснил, почему не хотел бы тренироваться с Хабибом Нурмагомедовым

32-летний бразильский боец UFC Карлос Пратес рассказал, с кем бы из опытных представителей смешанных единоборств хотел пройти подготовку в тренировочном лагере.

— С кем бы ты хотел тренироваться — с Хабибом [Нурмагомедовым] или Крейгом [Джонсом]?

— На мой взгляд… я выберу Крейга Джонса, потому что он позволит мне пойти на вечеринку и покурить. Если я буду тренироваться с Хабибом, то, наверное, он сломает мою приставку, не позволит мне курить и не пустит на вечеринку, — сказал Пратес в интервью UFC.

Пратес известен своим пристрастием к вредным привычкам. На пресс-конференции после поединков он также приходит с сигаретами.