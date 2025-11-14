Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бразильский боец объяснил, почему не хотел бы тренироваться с Хабибом Нурмагомедовым

Бразильский боец объяснил, почему не хотел бы тренироваться с Хабибом Нурмагомедовым
Комментарии

32-летний бразильский боец UFC Карлос Пратес рассказал, с кем бы из опытных представителей смешанных единоборств хотел пройти подготовку в тренировочном лагере.

— С кем бы ты хотел тренироваться — с Хабибом [Нурмагомедовым] или Крейгом [Джонсом]?
— На мой взгляд… я выберу Крейга Джонса, потому что он позволит мне пойти на вечеринку и покурить. Если я буду тренироваться с Хабибом, то, наверное, он сломает мою приставку, не позволит мне курить и не пустит на вечеринку, — сказал Пратес в интервью UFC.

Пратес известен своим пристрастием к вредным привычкам. На пресс-конференции после поединков он также приходит с сигаретами.

Материалы по теме
Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Влияние Нурмагомедовых
Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. Влияние Нурмагомедовых
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android