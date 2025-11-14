«Я дам тебе реванш в UFC». Юсуф Раисов обратился к Ренато Мойкано перед поединком

В ночь с 14 на 15 ноября мск в Бразилии пройдёт очередной турнир ACB JJ, в рамках которого схватку проведут российский боец смешанных единоборств (ММА) Юсуф Раисов и действующий боец UFC, экс-претендент на титул в лёгком дивизионе Ренато Мойкано.

В ходе битвы взглядов Раисов обратился к бразильцу со словами: «Я дам тебе реванш в UFC».

Во время пресс-конференции перед турниром Юсуф комплиментарно высказался об оппоненте:

«С кем бы я ни бился, ни боролся, я не мыслю так, что могу в чём-то уступить сопернику. Если бы я не был в себе уверен, я бы не пролетел сюда 14 часов, я бы не проделал такую дорогу. Я рад, что ACB JJ выбрали мне такого оппонента. Парня, который борется как мужчина, который думает как мужчина. И мне будет приятно победить его и посвятить победу дню образования Республики Бразилия».

Отметим, что также в карде выступят такие известные бойцы ММА, как Марлон Мораес, Марат Гафуров, Тьяго Силва, Клаудио Рибейро и Жоилтон Луттербах.

Материалы по теме «Выиграй пояс и уходи». Мойкано предложил Исламу Махачеву завершить карьеру после UFC 322

Бойца ММА ударило током: