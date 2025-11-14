Олимпийский чемпион Лазизбек Муллажонов был отстранён на три года из-за допинга

26-летний представитель Узбекистана, боксёр-любитель и профессионал, выступающий в первой тяжёлой и в тяжёлой весовых категориях, Лазизбек Муллажонов был отстранён на три года, о чём сообщили в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA).

В пробе Муллажонова, взятой 11 июня 2025 года, был обнаружен метастерон – синтетический анаболический стероид. Представитель Узбекистана признал свою вину и вместо четырёх лет получил три года отстранения.

Метастерон — это синтетический анаболический стероид, который увеличивает мышечную массу и силу.

Лазизбек выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже.