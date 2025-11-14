Ислам Махачев выбрал величайшего полусредневеса UFC, отметив, что это не он

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев во время интервью на UFC on TNT Sports в социальных сетях поучаствовал в опросе относительно величайшего спортсмена, выступающего и выступавшего в полусредней весовой категории UFC. Напомним, Махачев также поднялся из лёгкого в полусредний вес и в ночь на 16 ноября мск сразится с чемпионом лиги Джеком Делла Маддаленой.

Махачев предпочёл Белала Мухаммада таким бойцам, как Тайрон Вудли, Колби Ковингтон, Леон Эдвардс, Шон Брэди, Шавкат Рахмонов, Иан Гарри, Стивен Томпсон, Робби Лоулер и Рори Макдональд. Когда упомянули Делла Маддалену, Ислам заявил, что предпочитает его. При этом заявил, что Камару Усмана оценивает выше австралийца, но канадца Жоржа Сен-Пьера – выше Усмана. Наконец, когда у россиянина поинтересовались, кого он ставит выше – себя или Сен-Пьера, он ответил, что Жоржа.