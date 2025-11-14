Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев выбрал величайшего полусредневеса UFC, отметив, что это не он

Ислам Махачев выбрал величайшего полусредневеса UFC, отметив, что это не он
Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев во время интервью на UFC on TNT Sports в социальных сетях поучаствовал в опросе относительно величайшего спортсмена, выступающего и выступавшего в полусредней весовой категории UFC. Напомним, Махачев также поднялся из лёгкого в полусредний вес и в ночь на 16 ноября мск сразится с чемпионом лиги Джеком Делла Маддаленой.

Махачев предпочёл Белала Мухаммада таким бойцам, как Тайрон Вудли, Колби Ковингтон, Леон Эдвардс, Шон Брэди, Шавкат Рахмонов, Иан Гарри, Стивен Томпсон, Робби Лоулер и Рори Макдональд. Когда упомянули Делла Маддалену, Ислам заявил, что предпочитает его. При этом заявил, что Камару Усмана оценивает выше австралийца, но канадца Жоржа Сен-Пьера – выше Усмана. Наконец, когда у россиянина поинтересовались, кого он ставит выше – себя или Сен-Пьера, он ответил, что Жоржа.

