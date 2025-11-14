Скидки
Тарасов объяснил, в каком случае Махачева можно будет назвать лучшим бойцом в истории

Менеджер российских бойцов Виталий Тарасов высказался о шансах топового атлета Ислама Махачева войти в когорту лучших бойцов в истории ММА после победы над Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.

«Победа над Маддаленой сделает Махачева 10-м двойным чемпионом в истории UFC и первым российским бойцом, кому покорилось это достижение. Менеджер Ислама Али Абдель-Азиз считает, что после боя с Маддаленой он будет в одной победе от статуса величайшего бойца в истории, но это не так. Победив в воскресенье и когда-нибудь потом, Ислам превзойдёт рекорд Джона Джонса (29-1 против 28-1), который тоже владел двумя поясами, но по-прежнему будет позади его по количеству защит. У Хабиба нет двух поясов, но есть ноль в графе поражений, тотальная доминация в боях и участие в самом громком поединке в истории ММА. А где-то ещё выше Фёдор Емельяненко, который за восемь лет одержал 27 побед подряд и владел пятью поясами в трёх разных лигах.

Я считаю, что статус «величайший боец в истории» нельзя получить по ходу действующей карьеры. Его может дать только время. Если через пять-семь лет после ухода Махачева мы будем пересматривать его удушки в хайлайтах, скролить бесконечный зелёный рекорд в «Шердоге» и прикидывать, как быстро Ислам бы расправился с действующим чемпионом UFC, тогда к Махачеву придёт настоящее величие», — сказал Тарасов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

